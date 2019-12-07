ماريو عون: على الحراك أن يعلن عن ممثليه ولا يمكن الإستمرار في الفراغ

اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​ماريو عون​، في حديث تلفزيوني، أن على الحراك أن يعلن عن ممثليه، لافتاً إلى أنه لا يمكن الإستمرار في الفراغ إلى ما لا نهاية، لا سيما أن البلاد باتت في الإنهيار ولم تعد على شفيره.

وفي حين أشار عون إلى أن جميع الحجج التي تقدم من قبل الحراك سلبية، لفت إلى أن النواب اليوم مسؤولون عن ​الدولة​، داعياً إلى التبنه من محاولات الركوب على الحراك، مشدداً على أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة ضبط على المستوى الداخلي للوضعين السياسي والإقتصادي.