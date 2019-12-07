اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون، في حديث تلفزيوني، أن على الحراك أن يعلن عن ممثليه، لافتاً إلى أنه لا يمكن الإستمرار في الفراغ إلى ما لا نهاية، لا سيما أن البلاد باتت في الإنهيار ولم تعد على شفيره.
وفي حين أشار عون إلى أن جميع الحجج التي تقدم من قبل الحراك سلبية، لفت إلى أن النواب اليوم مسؤولون عن الدولة، داعياً إلى التبنه من محاولات الركوب على الحراك، مشدداً على أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة ضبط على المستوى الداخلي للوضعين السياسي والإقتصادي.
كانت هذه تفاصيل خبر ماريو عون: على الحراك أن يعلن عن ممثليه ولا يمكن الإستمرار في الفراغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.