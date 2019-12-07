الحراك الشعبي بحاصبيا نظم اعتصاما في سوق الخان

نظم القسم النسائي في ​الحراك الشعبي​ في منطقتي ​حاصبيا​ ​مرجعيون​ اعتصاما في خيمة ​اعتصامات​ سوق الخان قضاء حاصبيا وذلك للتأكيد على استمرار أرضية ​الثورة​ رفضا للأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي وصلت إليها البلد.



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