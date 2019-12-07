متظاهر يحرق نفسه في ساحة رياض الصلح

عمد أحد المتظاهرين على إحراق نفسه وسط الحشود التي كانت متواجدة في ​ساحة رياض الصلح​ ونجح المتظاهرون في مساعدته وإخماد الحريق، وقد وصلت سيارة للصليب الاحمر الى المكان لنقله الى المستشفى.

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