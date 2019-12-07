شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الجلسة التحضيرية الأخيرة لمؤتمر الشأن العام بمؤسسة الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأت منذ قليل، الجلسة التحضيرية الأخيرة لمؤتمر الشأن العام الذى تُنظمه مؤسسة الأهرام، وافتتحها الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام .

شارك فى الجلسة ، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، و الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، و الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب و الرياضة، وكرم جبر ، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعلاء ثابت، رئيس تحرير جريدة الأهرام، وعبد الله حسن ، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة و سعد سليم ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطباعة و النشر و كوكبة من الوزراء والمثقفين والمفكرين والإعلاميين.

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وكان مركز الأهرام للدراسات السياسية و الاستراتيجية قد أعد ورقة عمل تحت عنوان :" الخطاب الدينى وعلاقته بالأمن القومى والشأن العام " ، مؤكدا أن هذه الورقة تعالج مسألة الخطاب الدينى، وليس النص الدينى فى ذاته ، وتحديدا الخطاب الذى يقدم تفسيرات متشددة أو مغالية لنصوص دينية، أو يُطِّوعها لخدمة أهداف سياسية واجتماعية، أو يوجه المتلقى نحو نصوص فقهية دون غيرها، وقد يجتزئها ويخرجها أحيانا من سياقها.. وأثر الخطاب فى التطرف الذى أصبح فى مقدمة الأخطار على الأمن القومى المصرى.