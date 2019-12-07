شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى :انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية يجب أن يمثل نقلة نوعية فى العمل الإدارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن يكون انتقال الحكومة الى العاصمة الإدارية الجديدة بمثابة بناء جهاز إدارى كفء يتسم بالحوكمة والعصرية، ويرتقى إلى تطلعات المواطنين ويمثل نقلة نوعية إلى مستقبل العمل الإدارى الحديث والمتطور.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى ، اليوم السبت ، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول مستجدات الخطة التنفيذية لعملية انتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة وما يرتبط بذلك من برامج التطوير المؤسسي.