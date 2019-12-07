قبل مباراة الوداد وصن داونز.. التعادل الإيجابي يحسم لقاء بيترو أتليتيكو واتحاد العاصمة

انتهت المباراة التي جمعت اليوم السبت، بين فريق بيترو أتليتيكو الأنغولي وضيفه اتحاد العاصمة الجزائري، ضمن ثاني جولات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.

وخلصت مجريات الشوط الأول من المباراة إلى التعادل دون أهداف، قبل أن يفتتح زكرياء بن شاعة حصة التسجيل للزوار بعد مرور 9 دقائق على بداية الفصل الثاني.

ولم تدم فرحة الفريق الجزائري بهذا الهدف، كثيرا إذ سرعان ما نجح توني ريبيرو في تعديل الكفة لصاحب الأرض عند الدقيقة 64، قبل أن تعلن صافرة الإثيوبي باملاك تيسيما عن نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.

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ويعد تعادل اليوم، الثاني على التوالي لاتحاد العاصمة بعد الأول في الجولة الماضية مع ضيفه الوداد الرياضي، في حين حصد بيترو أتليتيكو تعادله الأول، بعدما خسر مباراته الأولى أمام مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة.

ويحتل صن داونز صدارة المجموعة مؤقتا برصيد 3 نقاط، متقدما بنقطة عن اتحاد العاصمة الوصيف، ثم الوداد ثالثا بنقطة وحيدة، بفارق الأهداف عن بيترو أتليتيكو متذيل الترتيب.

يذكر أن ممثل كرة القدم الوطنية سيستقبل مساء اليوم، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، ماميلودي صن داونز، علما أن الفوز يجعل الفريق الأحمر ينفرد بصدارة المجموعة.