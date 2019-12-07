محكمة طنجة تدين شخصا ب 4 سنوات سجنا بتهمة هتك عرض ابنته..والأخير ينفي نسبها إليه

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية طنجة، أول أمس الخميس، شخصا ب 4 سنوات سجنا نافذا بتهمة هتك عرض ابنته التي لا تتجاوز 13 عاما، بعد جلسة سرية حضرتها الضحية رفقة والدتها.

ونفى المتهم “م.ب” التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات شخصية بينه وبين أم الضحية.

وأضاف المتهم على لسان محاميه، أنه لا يعترف بنسب الطفلة إليه، ولا تربطه مع والدة الضحية علاقة زوجية، رغم أنه يعيش معها في بيت واحد منذ أزيد من 7 سنوات.

وتعود فصول هذه القضية إلى سنة 2006 عندما دخلت سيدة تنحذر من مدينة مراكش، في علاقة غرامية مع المتهم “م.ب”، نتج عنها حمل.

واستمرت أم الضحية في العيش مع عشيقها بمنطقة “الادريسية” الموجودة في طنجة، دون عقد زواج، قبل أن تلجأ ابنتها إليها وتخبرها بأن والدها هتك عرضها، ما جعلها تتقدم بشكاية إلى المصالح الأمنية المختصة.