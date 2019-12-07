الدوري الإسباني.. الريال يهزم إسبانيول بثنائية وينفرد مؤقتا بالصدارة

تغلب فريق ريال مدريد اليوم السبت، بهدفين دون رد، على ضيفه إسبانيول برشلونة، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر من الدوري الإسباني.

وأنهى الفريق الملكي الشوط الأول من المباراة التي احتضنها ملعب “سانتياغو بيرنابيو” ، متقدما بهدف نظيف أحرزه المدافع الفرنسي رافايل فاران في الدقيقة 37.

ونجح الفرنسي الآخر كريم بنزيمة خلال الجولة الثانية من اللقاء، وتحديدا عند الدقيقة 79 من إضافة الهدف الثاني للريال، الذي أنهى الدقائق الأخيرة من المواجهة بعشرة لاعبين، بعد إشهار خايمي سانتياغو البطاقة الصفراء الثانية في وجه ظهيره الأيسر فيرلاند ميندي.

وانفرد “الميرنغي” عقب هذا الفوز بصدارة الترتيب بـ34 نقطة، متقدما بـ3 نقاط عن غريمه برشلونة الذي سيستقبل مساء اليوم ضيفه ريال مايوركا، بينما ظل إسبانيول في مركزه قبل الأخير برصيد 9 نقاط.