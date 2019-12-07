إصابة متوسطة لطفلة من الشيخ دنون عضها كلب أقاربها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت طفلة (7 أعوام) من قرية الشيخ دنّون في الجليل مساء اليوم، السبت، بإصابة وصفت بالمتوسّطة بعد أن عضّها كلب أثناء تواجدها في بيت أقاربها.
وشرعت الشّرطة في التّحقيق بملابسات الحادث، وقالت في بيان إنّ الطّفلة تعرّضت لعضّة كلب يملكه أقاربها الّذين تواجدت عندهم في نهاريا، موضحةً أنّ الإصابة كانت في وجه الطّفلة وأعلى جسمها.
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