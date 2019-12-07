إدلب: مقتل 11 مدنيا في قصف للنظام السوري وروسيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتل 11 مدنيًا، اليوم السبت، في قصف جوي لقوات النظام السّوري وروسيا، على مناطق سكنية في منطقة خفض التصعيد في إدلب، منذ صباح اليوم، وفق ما نقلته وكالة أنباء "الأناضول".

ونقلت الوكالة عن مرصد الطيران التابع للمعارضة السورية، قوله إن مقاتلات روسية شنت السبت غارات جوية على قرى وبلدات تابعة لإدلب، شمال غربي سورية، مشيرًا إلى أن قوات النظام استهدفت أيضًا عدة قرى في ريف إدلب من البر والجو، منذ ساعات الصباح.

وقالت مصادر من الدفاع المدني بإدلب، إن الغارات الجوية الروسية، أسفرت عن مقتل 4 مدنيين في قرية البارة، و2 سوق بقرية بليون.

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وأشارت المصادر إلى مقتل 5 أشخاص جراء هجمات النظام على قرى إدلب، كما أسفرت الهجمات عن إصابة عدد كبير من المدنيين في المنطقة، وسط قلق من ازدياد عدد القتلى.

وفي أيار/ مايو 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات "أستانة" المتعلقة بالشأن السوري؛ إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 أيلول/ سبتمبر 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت "خفض التصعيد".

وقتل أكثر من 1300 مدني جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 أيلول/ سبتمبر 2018؛ كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية.