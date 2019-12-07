البحسني يتفقد معسكر الكتيبة الخاصة التابع للمنطقة العسكرية الثانية

السبت 7 ديسمبر 2019

تفقد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء ركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم، معسكر الكتيبة الخاصة التابع للمنطقة الثانية، ضمن زياراته التفقدية للوحدات العسكرية.



وفي صدد زيارته حضر البحسني، دورة الأفراد الجدد المنتسبين لقيادة المنطقة الثانية، إذ ألقى كلمة يؤكد خلالها عن سعادته في استمرار انضمام الشباب الحضارم الى السلك العسكري دفاعاً عن محافظة حضرموت.

وأثنى القائد على جهود الأفراد ومستوى انضباطهم واعدادهم في التدريب، مشدداً على حثهم بالتحلي بالروح المعنوية العالية واليقظة والانضباط العسكري العالي والتدريبي.

وأشار الى ان الحياة العسكرية شاقة في نهجها، ولكنها في الوقت ذاته تعتبر خدمة مقدسة للوطن لابد ان يتقيد بها جميع المنتسبين ويتفهموا ذلك.

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وأشاد "البحسني" بالدور الكبير الذي يقوم به المدربين في تخريج الكثير من الدفعات العسكرية، وأن هذا المعسكر سبباً للنجاح حيث تخرج العديد من الأفراد منه وكانت الجهود مثمرة والتي انعكست على الأفراد بأثر كبير لتطوير القوة العسكرية بالمنطقة الثانية.

ووجه القائد، بالاهتمام بقضايا الضباط وصف ضباط والجنود، من خلال الاستماع الى مشاكلهم وحلها بطريقة سريعة والاهتمام بكل احتياجاتهم كاللبس والغذاء وسكنهم وكافة الأمور الاخرى.

في الوقت ذاته عبر القائد عن سعادته البالغة من قيادة الكتيبة الخاصة ودورها في جعل هذه الكتيبة نموذجيه في مستوى التدريب والانضباط بشكلٍ عام.

رافق قائد المنطقة العسكرية الثانية خلال الزيارة التفقدية رئيس أركان المنطقة العميد ركن عويضان سالم عويضان، ورئيس شعبة الاستخبارات العميد محمد اليميني، فيما كان في استقبالهم قائد الكتيبة الخاصة المقدم ركن عامر بن حطيان النهدي، وعدد من الضباط.