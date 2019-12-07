البحسني يصدر توجيهات للبدء في تنفيذ 3 مشاريع خاصة بالمنطقة العسكرية الثانية

السبت 7 ديسمبر 2019

أصدر محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء ركن فرج سالمين البحسني، توجيهات قضت بالإعلان على استكمال الاجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ 3 مشاريع عسكرية هامة وكبيرة ستحدث نقلة نوعية للمنطقة الثانية الى مستوى متقدم.



جاء هذا خلال اجتماع عسكري ترأسه القائد البحسني في قيادة المنطقة الثانية، ضم رئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية عميد ركن عويضان سالم عويضان، ورئيس العمليات عميد ركن عمر بادبيس، ورئيس شعبة الاستخبارات، ورئيس المشاريع العسكرية، إذ أصدر القائد توجيهاته التي قضت بما يلي:-

1- استكمال بناء المرحلة الثانية في كلية الشرطة العسكرية "موكلاً إياها لرئيس شعبة الأشغال العامة"

2- بناء نادي ضباط في منطقة خلف "موكلاً إياها لمجموعة مرموقة من المهندسين برئاسة المهندس احمد السكوتي".

Advertisements

3- استكمال المشروع "الترفيهي "المتنزه" في المساحة المجاورة للنصب التذاكري، ستعمل على تنفيذه المنطقة "موكلاً إياها للمهندس سامي العمودي".

وأكد القائد في الاجتماع على أن تقدم وثائق المشاريع إليه في موعد أقصاه 25 ديسمبر، ليتم وضع حجر الأساس فيها خلال بداية يناير ويبدأ العمل بذات الشهر ايضاً.

الجدير ذكره، ان هذه المشاريع تأتي بعد المرحلة الأمنية المتقدمة التي حظيت بها مديريات ساحل حضرموت، حيث يعتبر تنفيذ هذه المشاريع دعماً كبيراً للاستقرار تنفذه قيادة المنطقة الثانية في اطار خططتها التطويرية للمنطقة الواقعة تحت سيطرتها.