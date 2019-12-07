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شكرا لقرائتكم خبر عن الزبيدي يحذر القوات الجنوبية من خطورة المؤامرات التي تحاك ضد الجنوب والان مع التفاصيل
السبت 7 ديسمبر 2019
حذر رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، القوات الجنوبية التي تحاك ضد الجنوب في هذه المرحلة الحساسة، مشيداً بيقظة وجاهزية مختلف القوات الجنوبية واستعدادها للقيام بواجبها.
جاء ذلك خلال لقائه كلٍ حده قائد اللواء الأول إسناد ودعم حنش النمري، وقائد محور يافع العميد طيار عبدالعزيز المنصوري، وقائد قوات الإسناد الدعم في القطاع الغربي وضاح عمر .
وشدد خلال اللقاء، على حساسية المرحلة واشتداد المؤامرة على ماتحقق لشعبنا من انجازات وهو مايتطلب تظافر جهود الجميع للحفاظ على كل الانتصارات المحققة.
وعبّر عن ثقته بقدرات قواتنا العسكرية على القيام بدورها، محيياً صمود الأبطال المرابطين في مختلف الجبهات.
من جهتهم عبر القادة العسكريون عن تقديرهم لاهتمام ورعاية القائد عيدروس الزُبيدي، وحرصه على متابعة الأوضاع العسكرية عن كثب، وتزويد القيادات بالتوجيهات اللازمة .
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