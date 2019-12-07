إريتريا: قطر تمارس "عداء جامحا" ضدنا ومواقفها مزدوجة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحكومة الإريترية، السبت، أن قطر تمارس أعمال عداء جامحة ضدها، مؤكدةً أن ذلك لا يقبل الجدل ولا يمكن تجاهله عن طريق الإنكار أو الأكاذيب أو المواقف المزدوجة التي تقوم بها الدوحة.

كما أعلنت أسمرا رفضها إنكار قطر التورط في مخطط لزعزعة استقرارها، وبث الفتنة داخل المجتمع، واصفة إياه "بازدواجية المواقف".

وقالت وزارة الإعلام الإريترية، في بيان، إن محاولة دحض وزارة الشؤون الخارجية القطرية للاتهامات الموجهة من قبل إريتريا بالتورط في مخطط لزعزعة استقرار البلاد وبث الفتنة داخل المجتمع "بلا جدوى".

وأضافت أن "الحقائق القاسية حول أعمال العداء الجامحة التي تقوم بها قطر ضد إريتريا لا تقبل الجدل ولا يمكن تجاهلها عن طريق الإنكار أو الأكاذيب أو المواقف المزدوجة".

وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتهمت إريتريا قطر بالسعي لمخطط تخريبي داخل البلاد وشرقي السودان من خلال تأجيج المواجهات العرقية في بورتسودان، باستخدام عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية.

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وقالت إن الدوحة بعدما يئست من استخدام الأراضي السودانية كمرتع لانطلاق مخططها هذا العام، عمدت إلى وضع مخطط تخريبي يشتمل على 10 نقاط للتخريب وزرع الكراهية الدينية وزعزعة الأمن والاستقرار من خلال اغتيال الشخصيات المهمة بتدريب عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية.

ويشمل المخطط، بحسب بيان لوزارة الإعلام الإريترية، إعادة توحيد قادة المعارضة السياسية الإريترية؛ وتنظيم عمل جمعياتهم وتقديم الدعم اللازم من خلال الجمعيات، وتحريض الشباب على الانخراط في أعمال تمرد ضد الحكومة، وإثارة المسلمين الإريتريين وتحريضهم ضد المواطنين من خلال غرس التطرف بين عناصر المعارضة.

وأكد البيان أن المخطط يشمل أيضا زرع بذور الانقسام العرقي والكراهية بين الشعب الإريتري، والتحريض على الاحتجاجات والمظاهرات ضد الحكومة، وتدريب عناصر من "الإخوان" في السودان حول كيفية زرع الألغام الأرضية والكمائن واغتيال مسؤولين حكوميين بارزين؛ والقيام بضرب اقتصاد البلاد من خلال التخريب، وإطلاق وتكثيف الدعاية العدائية وتشويه سمعة البلاد من خلال نشر مقاطع عن انتهاكات لحقوق الإنسان.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية خلال عام التي تتهم فيها الحكومة الإريترية رسميا قطر، بالضلوع في "مخططات تخريبية" تستهدف إريتريا ودول القرن الأفريقي بعد اتهام سابق في أبريل/نيسان من العام الجاري.