الديمقراطيون يصوغون لائحة اتهامات مساءلة ترامب

يستعد الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي مطلع الأسبوع الجاري، لما قد يكون الأسبوع الأخير في تحقيق مساءلة مستمر منذ شهور ويهدد رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المرتقب أن يعقد النواب الديمقراطيون في اللجنة القضائية بمجلس النواب اجتماعا مغلقا السبت والأحد لفحص الأدلة ضد ترامب وصياغة تهم رسمية يشار لها ببنود المساءلة، حتى يتسنى للجنة التوصية بتصويت كامل المجلس على اللائحة الخميس المقبل في أقرب تقدير.

وأبلغ البيت الأبيض الكونجرس الأمريكي رفضه المشاركة في جلسات استماع اللجنة القضائية حول التحقيق بشأن مساءلة ترامب.

ويسابق أعضاء بمجلس النواب الأمريكي الزمن في خطواتهم نحو إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، تزامناً مع ثاني جلسات تحقيقاته في هذا الشأن.

ويحقق "النواب" في عزل ترامب على خلفية اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، طالب فيه الرئيس الأمريكي بإجراء تدقيق في أنشطة نجل نائبه السابق جو بايدن بكييف.

Advertisements

وقدم تقرير للجنة الاستخبارات بمجلس النواب أدلة يمكن أن تؤدي إلى عزل ترامب، لاستغلاله منصبه لغايات شخصية وعرقلته عمل الكونجرس وسير العدالة.

وقبل ساعات، أكد تقرير بالمجلس أن الرئيس ترامب عرقل التحقيقات المتعلقة بعزله من خلال توجيه الشهود ووكالات الحكومة بتجاهل الاستدعاء.

وتتصاعد الاحتمالات بأن يتم عزل ترامب ومحاكمته أمام الكونجرس خلال الأسابيع المقبلة، على خلفية الاتهامات بأنه ضغط على أوكرانيا لدعم جهوده للفوز بولاية ثانية في انتخابات 2020.





والخميس، أكد ترامب أنه "سينتصر" في معركة عزله، بعد أن أمرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بصياغة الاتهامات ضده، كاتبا على تويتر: "الجيد هو أن الجمهوريين موحدون الآن أكثر من أي وقت مضى.. سننتصر".

من جانبه، قال البيت الأبيض إنه على الديمقراطيين "أن يخجلوا" من أنفسهم، بعد أن أطلقت رئيسة مجلس النواب إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب.

وصرحت ستيفاني جريشام، كبيرة المتحدثين باسم ترامب، على "تويتر": "يجب أن يخجل الديمقراطيون من أنفسهم"، مضيفة أنه عندما يطلق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إجراءات العزل، فإن ترامب يتطلع إلى "محكمة عادلة في مجلس الشيوخ"، الذي يسيطر عليه الجمهوريون.