فيديوجراف.. ليستر ضحية منتظرة للدغات تريزيجيه أمام كبار البريمييرليج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستضيف فريق أستون فيلا نظيره ليستر سيتي على ملعب "فيلا بارك" يوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ليستر سيتي يدخل المباراة محتلا المركز الثاني برصيد 35 نقطة، بينما يحل الفيلانز بالمركز الـ16 برصيد 15 نقطة.
ويضم أستون فيلا بين صفوفه الثنائي المصري؛ أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه.
تريزيجيه سجل 3 أهداف حتى الآن في أول مواسمه بالبريمييرليج، والمفارقة أنها جاءت في شباك فرق المقدمة بجدول الترتيب.
أول أهداف الجناح المصري جاء في شباك ليفربول متصدر الترتيب، خلال مباراة الفريقين بالجولة الـ11.
الهدف الثاني للاعب المصري سجله أمام وولفرهامبتون، الذي يحتل المركز الخامس خلف الـ4 الكبار في جدول المسابقة.
وفي الجولة الماضية، سجل تريزيجيه هدفه الثالث هذا الموسم، والذي هز به شباك تشيلسي "الرابع"، ليصبح ليستر سيتي تحت تهديد أهداف اللاعب المصري.
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