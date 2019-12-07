مفوض: شرطة هونج كونج ستطبق "الشدة" و"اللين" مع المحتجين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - محتجون مناهضون للحكومة في هونج كونج يوم الجمعة

قال كريس تانغ مفوض شرطة هونج كونج يوم السبت للصحفيين في بكين إن شرطة المدينة ستتبع ”الشدة“ وكذلك ”اللين“ في التعامل مع الاحتجاجات.

أدلى تانغ بهذا التصريح قبيل مظاهرة كبيرة محتملة تنادي بالديمقراطية يوم الأحد وبعد نحو ستة أشهر من احتجاجات شابها العنف أحيانا في هونج كونج وبدأت رفضا لمشروع قانون يتيح ترحيل متهمين للمحاكمة في بر الصين الرئيسي.

وقال تانغ إن الشرطة ستتبع نهجا ”إنسانيا“ مع الأحداث البسيطة لكنه حذر من إجراءات صارمة لمواجهة التصرفات الأكثر عنفا مضيفا أنه يأمل أن تكون مسيرة يوم الأحد سلمية.

وقالت شرطة هونج كونج في بيان قصير يوم الخميس إن تانغ، الذي تولى منصبه في نوفمبر تشرين الثاني، يقوم بزيارة ودية لبكين للاجتماع مع مسؤولين ببر الصين الرئيسي.