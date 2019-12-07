السودان تحسم أمر مرتزقتها في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الخرطوم

كشف رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك عن عزم بلاده إعادة الجنود السودانيين المشاركين كمرتزقة في العدوان على اليمن.

وقال حمدوك – في مقابلة أجراها معه مركز أبحاث “المجلس الأطلسي” الخميس الماضي، خلال زيارته إلى واشنطن – إن تواجد قوات سودانية في اليمن هو “إرث تركه النظام السابق”، في إشارة إلى نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وأوضح أن عدد الجنود المتبقين باليمن ليس بكثير، مقدرًا إياهم بنحو 5 آلاف جندي سوداني مع الدفعة الأخيرة التي عادت إلى البلاد.

ولدى سؤاله فيما إذا سيكون بمقدوره إعادة الجنود السودانيين من اليمن، أجاب حمدوك: “بكل تأكيد”.

وتتولى حكومة حمدوك السلطة منذ أغسطس الماضي، وهي أول حكومة في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.