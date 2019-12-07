إعتصام أمام معمل ترابة سبلين

اعتصم محتجون أمام مدخل معمل ترابة ​سبلين​، وأطلقوا شعارات ورفعوا لافتات أشارت الى ان "​التلوث​ تسبب بإصابة اهالي المنطقة بأمراض ​السرطان​ والربو والحساسية الخطيرة والمميتة"، وسط حضور لعناصر من قوى الأمن الداخلي والجيش.

واستهل الاعتصام بالنشيد الوطني، فتلاوة سورة الفاتحة على أرواح أبناء المنطقة الذين توفوا بأمراض من جراء التلوث، ثم ألقت جميلة الجنون كلمة بإسم ضحايا مرضى سرطان التلوث في المنطقة، قالت فيها: "نحن محاصرون بمعامل تغتال صحتنا وصحة أولادنا، في الجية هناك معمل الكهرباء، وهنا معمل الترابة وكساراته ومقالعه ومحرقته، ونتنفس الدخان المسموم بدل الهواء النظيف، وللأسف يحوم فوق سماء الإقليم شبح الموت. والأخطر من هذا، ما تم دفنه في أرض سبلين من مطمر نفايات النورماندي".

وأشارت إلى أن "هذا الواقع مؤلم كثيرا، وسوف نبقى نقول حتى آخر نفس: لا لمعمل سبلين ولا للكسارات والمقالع والمحارق والمطامر، نعم للحياة".

