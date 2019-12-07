المحامي نصرالله: الدعم المالي الذي سيقدمه مؤتمر باريس سيستفيد منه الشعب ام هو لدعم السلطة الحاكمة

وجه القيادي السابق في ​التيار الوطني الحر​ المحامي ​انطوان نصرالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي سؤالا للجادين فقط وجاء فيه:"هل تعتبر ​مؤتمر​ باريس تدخلا في الشؤون اللبنانية، والدعم المالي الذي سيقدمه سيستفيد منه الشعب ام هو لدعم ​السلطة​ الحاكمة؟".

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