وصول "قافلة الثورة" الى البترون

وصلت "قافلة ​الثورة​" آتية من جبيل الى منطقة ​البترون​، وتوقفت عند "بيت الثوار" الذي سيفتتح بعد قليل على المسلك الغربي للاوتوستراد في ​كفرعبيدا​. ثم تابعت القافلة طريقها باتجاه المحطة التالية في ​طرابلس​.

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