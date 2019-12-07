النشرة: اخماد حريق في مستودع لقطع السيارات في سحمر

افاد مراسل "​الخليج 365​" بأن "حريقا شب داخل مستودع لقطع السيارات في بلدة سحمر في البقاع الغربي حيث اندلعت النيران في الطابق الأولى من المبنى المؤلف من ثلاث طبقات ولم يصب احد باذى حيث اقتصرت الاضرار على الماديات، وتدخل فوج الاطفاء في ​الدفاع المدني​ والهيئة الصحية الاسلامية اللذان عملا على السيطرة على النيران واخمادها".

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