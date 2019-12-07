مسيرة طالبية انطلقت من البحصاص باتجاه ساحة النور

انطلقت مسيرة طالبية من الجامعة اللبنانية في مجمع المون ميشال - البحصاص، انضم اليها شبان وشابات من المدينة عند نقطة بوليفار فؤاد شهاب للمشاركة في الإعتصام المركزي في ​ساحة عبد الحميد كرامي​ "النور"، تتقدمها سيارات عليها مكبرات صوت تبث الاغاني الوطنية وشبان يرددون هتافات مطالبة بالتغيير، وسط مواكبة من عناصر القوى الأمنية والجيش.



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