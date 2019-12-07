أعلن عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد كبارة​، في تصريح له، أنه "إذا شاركت في ​الاستشارات النيابية​ يوم الاثنين، فسأحدد لمن سيكون صوتي.. هذا إذا شاركت".

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كانت هذه تفاصيل خبر كبارة: إذا شاركت في الاستشارات النيابية سأحدد لمن سيكون صوتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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