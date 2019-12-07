زاسبيكن: كنا نؤيد الحريري لرئاسة الحكومة ولكن مستعدون للعمل مع اي شخص آخر

اشار ​السفير الروسي​ في لبنان الكسندر زاسبيكن الى انه يحاول التواصل مع الجميع في لبنان لاستيعاب الافكار السياسية وكل المستجدات، مؤكدا ان "لدينا علاقات تعود لسنوات مع رئيس الحكومة الاسبق ​فؤاد السنيورة​ والاكثرية الساحقة في لبنان ترحب بالدور الروسي"، مشددا على ان "​روسيا​ تريد الامن والاستقرار بصورة متوازنة".

وفي حديث تلفزيوني، أوضح زاسبيكن ان "رسالة رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ بطلب الدعم من الدول الصديقة للبنان ومنها روسيا هي قيد الدراسة من جانبنا حتى نعرف ما المطلوب منا تحديدا"، لافتا الى ان "الصورة غير واضحة اليوم وكل الامور تتوقف على ​الاستشارات النيابية​ الملزمة يوم الاثنين المقبل"، مشددا على "اننا نسعى الى ​تشكيل الحكومة​ في لبنان في اقرب فرصة ممكن".

وكشف زاسبيكن ان "اسم رئيس الوزراء ليس مهما ونحن في البداية كنا نؤيد الحريري ولكن مستعدون للعمل مع اي شخص اخر والاهم هو برنامج الحكومة".