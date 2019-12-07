اشار السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبيكن الى انه يحاول التواصل مع الجميع في لبنان لاستيعاب الافكار السياسية وكل المستجدات، مؤكدا ان "لدينا علاقات تعود لسنوات مع رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة والاكثرية الساحقة في لبنان ترحب بالدور الروسي"، مشددا على ان "روسيا تريد الامن والاستقرار بصورة متوازنة".
وفي حديث تلفزيوني، أوضح زاسبيكن ان "رسالة رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري بطلب الدعم من الدول الصديقة للبنان ومنها روسيا هي قيد الدراسة من جانبنا حتى نعرف ما المطلوب منا تحديدا"، لافتا الى ان "الصورة غير واضحة اليوم وكل الامور تتوقف على الاستشارات النيابية الملزمة يوم الاثنين المقبل"، مشددا على "اننا نسعى الى تشكيل الحكومة في لبنان في اقرب فرصة ممكن".
وكشف زاسبيكن ان "اسم رئيس الوزراء ليس مهما ونحن في البداية كنا نؤيد الحريري ولكن مستعدون للعمل مع اي شخص اخر والاهم هو برنامج الحكومة".
كانت هذه تفاصيل خبر زاسبيكن: كنا نؤيد الحريري لرئاسة الحكومة ولكن مستعدون للعمل مع اي شخص آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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