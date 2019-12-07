شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة التركية تبرز إعلان سناتور أمريكى بدء مشروع "الجحيم" لعقوبات "أردوغان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت المعارضة التركية، تصريحات السيناتور الأمريكي لندسي غراهام، التى وجه خلالها انتقادات حادة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ومؤكدا أنه بدأ فى مشروع بمجلس الشيوخ الأمريكى يحمل أسم "الجحيم" يحتوى على فرض عقوبات على الرئيس التركى رجب طيب اردوغان.

وأكد السيناتور الأمريكى، خلال تصريحات تداولتها المعارضة التركية، أن فرض عقوبات على رجب طيب اردوغان سيكون بسبب جرائمه فى احتلال سوريا، مشيرا إلى أنه ينتظر أن يتحرك رئيس لجنة الشئون العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكى لبدء فرض عقوبات على أردوغان.

وأشار "لندسى غراهام" إلى أن أمريكا ستعاقب كل نظام رجب طيب اردوغان، مضيفا: "سنطلب بالكشف عن الشئون المالية الشخصية لاردوغان وعائلته وسنفرض عقوبات على القوات المسلحة التركية، مؤكدا أن أدوغان سيضع تحت عقوبات "كاتسا" قانون مكافحة خصوم أمريكا.