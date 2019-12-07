شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى البرلمان" تواصل مناقشة فصل الموظفين متعاطى المخدرات و"الخدمة المدنية" والان مع تفاصيل الخبر
وتناقش اللجنة أيضاً، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد، بشأن تعطيل أحكام فصل موظفى الجهاز الإدارى للدولة المدمنين.
وتواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها فى اجتماعها الاثنين.
وتجتمع اللجنة يوم الثلاثاء القادم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إضافة المادة 76 مكرراً إلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، واقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمى، بشأن تعديل المادة (33) من ذات القانون، ومشروعى قانونين مقدين من النائبة شيرين فراج و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن: تعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية.
كما تناقش اللجنة تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وطلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء محمود عزت أبوعزوز، وسلامة الرقيعى، وجليلة عثمان، بشأن التسويات للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، والآثار السلبية الناتجة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية.
كانت هذه تفاصيل خبر "قوى البرلمان" تواصل مناقشة فصل الموظفين متعاطى المخدرات و"الخدمة المدنية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.