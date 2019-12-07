سقوط مزارع هارب من 104 سنة حبس في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

ألقت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن كفر الشيخ، اليوم السبت، برئاسة العقيد دكتور محمد رافع، رئيس مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية الأمن، القبض على مزارع مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس، لاتهامه في عدد من القضايا، بلغت جملة أحكامها 104 سنوات حبس، وذلك بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة البرلس.

وتبين أن المزارع مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 149حكم قضائي عبارة عن 124حكم جزئي، و25 حكم مستأنف، في قضايا "تبديد"، بإجمالي عقوبات بلغت 104 سنوات حبس، بقيمة كفالات41 ألف جنيه.

وبالعرض على اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، أمرا بإحالة المتهم إلى النيابة لاتخاذ اللازم.