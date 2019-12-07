التنظيم والإدارة ينتهي من اختبار المتقدمين لشغل 150 وظيفة بالسكة الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن انتهاء الجهاز اليوم السبت من تقييم عدد 6466 مهندسا تقدموا لشغل 150 وظيفة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك خلال الفترة من 18 نوفمبر الماضي حتى 4 ديسمبر وذلك في تخصصات "الميكانيكا، الكهرباء، الكترونيات، مدني، عمارة والاتصالات".

وقال رئيس الجهاز إن المتقدمين أدوا عدة اختبارات منها اختبارات في اللغتين العربية والإنجليزية إلى جانب اختبار القدرات السلوكية واختبار آخر لقياس المعلومات والمعارف العامة ومهارات إجادة الحاسب الآلي، كما أدى المتقدمون اختبارا يتعلق بتخصص الوظيفة التي يرغب المتقدم في شغلها.

ومن الجدير بالذكر أن الجهاز أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات لضمان نزاهة وشفافية عمليات التقييم والتوظيف وتحديد الاحتياجات التدريبية التي تتم بدون أي تدخل بشري، وتتم وفقا للفلسفة التي أنشئت من أجلها المنظومة وهي توفير آلية لضمان قياس موضوعي لقدرات ومعارف المتقدمين لشغل وظائف أو عضويات في أي مجالس.