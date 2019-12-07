بعد تحذير "الفاو".. مغردون يتداولون فيديوهات لأسراب الجراد جنوب السعودية​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رنا أسامة:

أفادت تقارير إعلامية سعودية بوصول الجراد إلى عدد من الأحياء السكنية والتجارية بمنطقة جازان، جنوب غرب المملكة، الأمر الذي أثار قلق المواطنين في عدة محافظات بالمنطقة، وتحديدًا في المناطق الريفية والمحال التجارية.

ونشرت صحيفة "المواطن" السعودية مقطع فيديو، السبت، يظهر انتشار الجراد بصورة كبيرة في محال تجارية بمنطقة جازان، مُشيرة إلى أن هذا النوع لا يُشكل خطرًا كبيرًا على المحاصيل الزراعية، ويظهر فقط أثناء تشغيل الأنوار في المنزل وفي المحال التجارية، مُسببًا الذعر بين الأطفال الصغار والنساء.

وذكرت الصحيفة أن هذا الجراد انتشر في الآونة الأخيرة بعد سقوط أمطار غزيرة على معظم محافظات جنوب غرب المملكة في منطقة جازان، بأحجام تفاوتت ما بين المتوسطة والكبيرة نوعًا ما، وتكاثرها يومًا بعد يوم رغم استخدام الأهالي المبيدات الحشرية للقضاء عليها لكن دون جدوى.

وفي الوقت نفسه، نشر مُغردون سعوديون عبر تويتر مقاطع فيديو تُظهر غزو ما وصفوه بـ"أسراب هائلة من الجراد" للمنطقة الجنوبية من المملكة.

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وغرّد سعودي آخر: "دخلت إلي أراضي المملكة أسرابًا من الجراد من أفريقيا إلى المملكة ووصلت إلى مدينة القنفذة...".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، من تكاثر الجراد على ساحل البحر الأحمر في 4 دول بينهم السعودية، مُعتبرة أن تهديد الجراد في القرن الأفريقي وعلى الحدود الهندية الباكستانية "خطير للغاية".

ورجّحت المنطمة في تقرير نشرته صحيفة "سبق" السعودية، أن تتشكل فرق من الجراد في أوغادين بإثيوبيا وفي شمال عمان؛ حيث قد تصل بضعة أسراب من المنطقة الهندية الباكستانية خلال الشهر الجاري.

وأشارت إلى أنه يمكن أن تغطي الأسراب ما يصل إلى 150 كيلومترًا (93 ميلًا) يوميًا ويمكن لسرب صغير أن يأكل غذاء نحو 35 ألف شخص يوميًا.

والشهر الماضي، حذّرت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية من غزو متوقع من أسراب الجراد الأحمر للساحل الجنوبي الغربي للمملكة، وبالتحديد ما بين الليث والقنفذة، قادمة من شرق قارة أفريقيا.

وأكّدت الوزارة في بيان عبر تويتر، نوفمبر الماضي، أنها تواصل عبر فرق المسح والاستكشاف الميدانية أعمال المكافحة للقضاء على أسراب الجراد والحد من انتشارها.