محافظ أسيوط يوزع الهدايا على الأيتام بدور الرعاية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت، عددًا من دور رعاية الأيتام بالمحافظة من بينها دار "الحنان" لرعاية البنين بمركز الفتح، ودار "الصفا" لرعاية الفتيات بحي غرب مدينة أسيوط، وقدم لهم كسوة الشتاء، وهدايا عينية ومادية مقدمة من بعض المؤسسات الخيرية.

رافق المحافظ خلال الزيارة المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد، وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، ونبيلة علي محمود رئيس مركز ومدينة الفتح، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية، ومحمد البشير رئيس حي غرب أسيوط، وايمن محروس رئيس حي شرق.

وتفقد المحافظ، أقسام دار الحنان لرعاية البنين بمركز الفتح، وسلم الأطفال الهدايا وكسوة الشتاء، واطمئن على الخدمات المقدمة للأطفال داخل الدار، ومر على حجرات الدار والاقسام المختلفة، كما استمع إلى طلبات أطفال الدار.

وزار اللواء سعد ومرافقيه دار الصفا لرعاية الفتيات بحي غرب مدينة أسيوط، واطمئن على الخدمات المقدمة للفتيات، وقدم لهم بعض الهدايا العينية والحلوى والالعاب، واستمع لبعض الفقرات الغنائية التي قدمها الأطفال والنشيد الوطني.