بالصور.. راهبات دير السبع بنات يستقبلن سكرتير محافظ جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

قدم اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، يرافقه مبروك الغمريني رئيس مدينة أبورديس، اليوم السبت، مساعدات غذائية لراهبات دير السبع بنات بقرية فيران التابعة لمدينة أبورديس.

وتضمنت المساعدات، ربع طن من الدقيق، و150 كيلو جرام من السكر، و200 كيلو أرز، و14 كرتونة زيت، و10 كيلو جرام من الشاي.

وأكدت راهبات الدير، خلال لقائهن بالسكرتير العام، أنهن ينعمن بالأمن والأمان داخل الدير، كما يقمن بأداء الصلوات في خشوع وهدوء، ويحظون بالدعم المستمر من قبل القيادات التنفيذية، وعلى رأسهم محافظ جنوب سيناء.