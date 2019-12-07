انطلاق المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

شهدت محافظة بني سويف، اليوم السبت، انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، والتي تستهدف السيدات من 18 سنة بواقع 464 ألف و700 سيدة بالمحافظة، بحضور الدكتور عاصم سلامة، وبلال حبش نائبي محافظ بني سويف.

وانطلقت المبادرة من المركز الطبي شرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة، وشملت ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات، وطرق الفحص الدوري للثدي، وأهمية التغذية السليمة للحد من زيادة الوزن والحماية من الأمراض المصاحبة.

وأشار نائب المحافظ الدكتور عاصم سلامة، إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بأهمية تضافر كافة الجهود لإنجاح المبادرة الرئاسية، وتحقيق المستهدف منها، وتذليل المعوقات والصعوبات التي قد تواجه تنفيذها.

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فيما أوضح بلال حبش نائب المحافظ، أنَّ المبادرة تستهدف الاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدات في عمر الإنجاب، لافتًا إلى تكليفات المحافظ لرؤساء الوحدات المحلية بالقرى والمدن بالتواصل المستمر، والتواجد الدائم مع المسؤولين المعنيين من مديرية الصحة والإدارات الصحية.

وطالب بلال حبش، بأهمية وصول أنشطة المبادرة إلى القرى البعيدة والمناطق النائية، وأن يتم تحقيق المستهدف منها بتلك المناطق.

من جانبه أوضح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة انطلقت اليوم في 144 وحدة وصحية جرى تجهيزها بأجهزة الكشف والأشعة، ويشرف على تنفيذها 147 فريق طبي.