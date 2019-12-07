حاول الإمساك بيد سيدة فقتله شقيق زوجها.. النيابة تأمر بحبس المتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أمر المستشار طارق جلال المحامي العام لنيابات بني سويف، اليوم السبت، بحبس "ع. ع. ح" 21 عاما، سائق، ومقيم عزبة الطيور بقرية البهسمون بمركز إهناسيا، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل ص. ك. ع 46 عامًا، فلاح، مقيم بإحدى قرى مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

وتبين من أقوال المتهم أن المجني عليه حاول الإمساك بيد زوجة شقيقه، وتدعى "ف.ت" 24 عامًا، ربة منزل، أثناء تقديمها مشروب الشاي له، عند زيارة القتيل لهم فنهره الجاني في المنزل ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلاله المتهم على المجني عليه بالضرب بآلة حاده "سكين" محدثًا إصابته التي أودت بحياته، وفر هاربًا عقب إرتكابه الواقعة.

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كانت مديرية أمن بني سويف تلقت إخطارًا من مستشفى سمسطا المركزي بوصول "ع. ع. ح"مصابًا بجرح نافذ بالظهر وجرى تحويله إلى المستشفى العام إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته داخل المستشفى العام.

وبتقنين الاجراءات حينها جرى ضبط المتهم، والذي أعترف أمام رجال المباحث بتفاصيل الواقعة، وأنه أصاب المجني عليه بسلاح أبيض "سكين".

وتحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.