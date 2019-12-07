شاهد.. ميركل اثناء فقدان التوازن جراء زيارة إلى معسكر موت نازي

نشر فيديو جديد للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وهي تفقد توازنها وتكاد تسقط على الأرض خلال فعالية رسمية في بولندا، مما أثار القلق حول حالتها الصحية.
وجرى تصوير الفيديو خلال زيارة ميركل أمس الجمعة إلى معسكر الموت النازي السابق أوشفيتز-بيركيناو، حيث ظهرت فيه وهي تفقد توازنها بعد وقوفهادقيقة صمت على أرواح ضحايا المعسكر، وساعدها مرافقوها في تفادي السقوط.
وأصبحت صحة ميركل موضع نقاش وتساؤلات بعدما عانت من الرعشة ثلاث مرات خلال مشاركتها في فعاليات رسمية خلال العام الماضي.
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