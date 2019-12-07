رئيس مالي : الأزمة الليبية تمثل خطر إرهابي على الساحل الأفريقي

قال الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا : "إن الساحل الأفريقي يواجه منذ عشر سنوات تقريبا خطرا إرهابيا حقيقيا بسبب تداعيات الأزمة الليبية وعوامل أخرى متعلقة بالفقر وانعدام وسائل التنمية". جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم السبت في العاصمة (باماكو) للمؤتمر الثامن عشر لمنظمة استثمار نهر السنغال بحضور رؤساء موريتانيا والسنغال وغينيا. (باماكو) للمؤتمر الثامن عشر لمنظمة استثمار نهر السنغال بحضور رؤساء موريتانيا والسنغال وغينيا.

وأكد بوبكر كيتا أن السلام والأمن أمران حيويان لتنمية أي بلد أو منطقة .. قائلا : "إنه على الرغم من الجهود الهائلة الفردية والجماعية التي بذلتها دول شبه المنطقة فإن هذا الخطر لايزال يهدد كل الجهود الإنمائية حيث تخصص الدول المتضررة سواء كانت في حوض بحيرة تشاد أو دول مجموعة الخمس في الساحل ما بين 18 و32 % من موازناتها للجهود الأمنية". : "إنه على الرغم من الجهود الهائلة الفردية والجماعية التي بذلتها دول شبه المنطقة فإن هذا الخطر لايزال يهدد كل الجهود الإنمائية حيث تخصص الدول المتضررة سواء كانت في حوض بحيرة تشاد أو دول مجموعة الخمس في الساحل ما بين 18 و32 % من موازناتها للجهود الأمنية".

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