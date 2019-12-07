اخبار العالم

اجتماع بين لافروف وبومبيو في 10 ديسمبر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيناقش مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، العلاقات الثنائية، والحد من التسلح والوضع في سوريا وأوكرانيا.

وأفاد مصدر مطلع للصحيفة، بأن الوزيرين سيبحثان كذلك خلال لقائهما في 10 ديسمبر

في واشنطن تطورات الوضع في فنزويلا.

وذكّرت الصحيفة، بأن لافروف زار واشنطن آخر مرة في 2017 والتقى حينذاك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

Advertisements

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، سيعقد

الوزيران الروسي والأمريكي مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات.

وكانت المرة الأخيرة التي التقى فيها لافروف وبومبيو، في سبتمبر الماضي، على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي 5 ديسمبر، أكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية لمراسل "تاس" أنه يجري النظر في إمكانية زيارة لافروف إلى واشنطن في 10 ديسمبر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع بين لافروف وبومبيو في 10 ديسمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا