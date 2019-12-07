رئيس أوكرانيا يأمل في إرساء هدنة طويلة الأمد شرقي البلاد

أعرب الرئيس الأوكراني الجديد، فولوديمير زيلينسكي، عن أمله في إرساء هدنة طويلة الأمد فيما يتعلق بالنزاع القائم بمناطق شرقي البلاد، إلى جانب تبادل محتجزي الطرفين المتناحرين بالمنطقة.

كما أعرب زيلينسكي عن اعتقاده - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم السبت - أن القمة الدولية المقرر عقدها في العاصمة الفرنسية "باريس" بعد غد الإثنين بمشاركة

قادة روسيا وفرنسا وألمانيا - ستساعد في تحقيق وقف إطلاق نار طويل الأمد في الصراع الانفصالي الذي تشهده البلاد، متوقعًا أيضًا أن يتفاوض بشأن اتفاق تبادل جميع المحتجزين بين أوكرانيا وروسيا.



كانت أوكرانيا وروسيا قد عقدا في شهر سبتمبر الماضي صفقة بشأن تبادل المحتجزين واتفقا -

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آنذاك - على سحب القوات من موقعين في شرقي أوكرانيا في إطار الجهود الرامية إلى تمهيد الطريق لعقد محادثات "باريس" المقبلة.



ولقي 14 ألف شخصًا حتفهم من جراء القتال الدائر بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الذين تدعمهم روسيا منذ اندلاع الصراع في عام 2014.



كما لفتت الشبكة الإخبارية إلى أن زيلينسكي قد فاز بأغلبية ساحقة في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية التي جرت في البلاد خلال شهر أبريل الماضي على وعود منه بإنهاء القتال الدائر بالمنطقة هناك.