مقتل 8 أشخاص بينهم عناصر شرطة بهجوم في كينيا

قال مكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، يوم السبت، إن 8 أشخاص قتلوا بما في ذلك بعض رجال الشرطة، في هجوم شنه مسلحون، يشتبه بأنهم من حركة "الشباب" الصومالية، على حافلة ركاب مساء أمس.

وذكر المكتب أن الحادث وقع على طريق في

منطقة كوتولو، أثناء رحلة نقل بين بلدتي واجير ومانديرا بالقرب من الحدود مع الصومال. وأكد المكتب، أن عملية القتل، نفذت "بطريقة وحشية".

قال شهود عيان، إن المهاجمين أطلقوا النار على جميع الضحايا خارج

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الحافلة ومن مسافة قريبة، لكن لم يصدر أي تعليق من الشرطة والحكومة على تلك الروايات.

من جانبها، أعلنت حركة "الشباب"، مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إنها قتلت عشرة أشخاص بينهم "عملاء سريون للأمن وموظفون بالحكومة".

واستهدفت الحركة كينيا عدة مرات، منذ أن أرسلت كينيا قوات عبر الحدود لقتال المتشددين في معقلهم بالصومال في أكتوبر 2011.