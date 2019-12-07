قال مكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، يوم السبت، إن 8 أشخاص قتلوا بما في ذلك بعض رجال الشرطة، في هجوم شنه مسلحون، يشتبه بأنهم من حركة "الشباب" الصومالية، على حافلة ركاب مساء أمس.
وذكر المكتب أن الحادث وقع على طريق فيمنطقة كوتولو، أثناء رحلة نقل بين بلدتي واجير ومانديرا بالقرب من الحدود مع الصومال. وأكد المكتب، أن عملية القتل، نفذت "بطريقة وحشية".
قال شهود عيان، إن المهاجمين أطلقوا النار على جميع الضحايا خارج
من جانبها، أعلنت حركة "الشباب"، مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إنها قتلت عشرة أشخاص بينهم "عملاء سريون للأمن وموظفون بالحكومة".
واستهدفت الحركة كينيا عدة مرات، منذ أن أرسلت كينيا قوات عبر الحدود لقتال المتشددين في معقلهم بالصومال في أكتوبر 2011.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 8 أشخاص بينهم عناصر شرطة بهجوم في كينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.