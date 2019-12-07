الإثنين.. إضراب شامل في محافظة الخليل بدعوة من حركة فتح

أعلنت حركة فتح في محافظة الخليل الإضراب العام والشامل في كافة مرافق الحياة بعد غد /الاثنين/ بالمحافظة جنوب الضفة الغربية، داعية الفلسطينيين للتوجه للحرم الإبراهيمي لأداء صلاة الظهر فيه.
"الحجارة المباركة"، وهو يوم تصعيد شامل ومواجهة مع الاحتلال في كافة المناطق، مؤكدة أن كافة الأطر في الحركة متوحدة خلف الموقف الوطني، مطالبة بمحاسبة المتهمين بتسريب الأراضي والعقارات للمستوطنين الإسرائيليين، ودعت لمحاسبتهم.
وذكرت الحركة - في بيان اليوم /السبت/ - أن ذلك اليوم يأتي تزامنا مع ذكرى اندلاع انتفاضة
وأضافت حركة فتح "أن استهداف الخليل واستباحة الحرم الإبراهيمي من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال ومصادرة الأراضي في شمال وجنوب المحافظة، وقرصنة الأراضي تدل على أن القرار السياسي العدواني بالهجوم المركز على الخليل وتهويد البلدة القديمة يأتي استكمالا لمخطط تهويد القدس ومحاولة تغيير واقع الحقائق التاريخية على الأرض".. معلنة النفير العام والاستنفار في صفوف أبناء حركة فتح للتصدي بكل قوة للعدوان الاستيطاني.
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