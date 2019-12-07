رئيس العراق يدعو الجميع إلى احترام الطابع السلمي للتظاهرات

دعا الرئيس العراقي، برهم صالح، الجميع إلى احترام الطابع السلمي للتظاهرات.

وقال رئيس العراق، خلل تصريحاته، اليوم السبت، إن ما حصل يوم أمس في بغداد اعتداء إجرامي مسلح قامت به عصابات خارجة عن القانون.

ويذكر أن لقي 19 شخصاً مصرعهم، بينهم 3 من رجال الشرطة، قرب موقع احتجاج في بغداد، أمس الجمعة، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، فيما قالت الشرطة ومسعفون إن أكثر من 70 شخصا آخرين أصيبوا قرب موقع الاحتجاج الرئيسي في وسط بغداد، بعد مرور أسبوع على إعلان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الاستقالة إثر شهرين من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية عن فتح القوات الأمنية تحقيقاً بحادثة إطلاق النار في محيط منطقة السنك، فيما بيّن أن الأحداث أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين.

وأضاف أن قوات الأمن قامت "بتطويق المكان بحثاً عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل، وكثفت من تواجدها في المناطق القريبة من مكان الحادث".