كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جونسون وكوربين يناقشان البريكست قبل الانتخابات البريطانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتبك رئيس الوزراء بوريس جونسون وزعيم حزب العمل جيريمي كوربين، حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في آخر مناظرة تلفزيونية قبل انتخابات الأسبوع المقبل التي ستحدد الطريق لمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.

وقبل ستة أيام من تصويت بريطانيا في انتخاباتها الوطنية الثانية في أقل من ثلاث سنوات، كان النقاش بمثابة الفرصة الأخيرة لكوربين للضغط على تقدم جونسون في استطلاعات الرأي، والتي تشير في معظمها إلى فوز رئيس الوزراء.

وجد استطلاع للرأي أجرته "YouGov" أن 52٪ من المشاهدين يعتقدون أن جونسون فاز في النقاش.

كما وضع الزعيمان نبرة قتالية حول كيفية مغادرة الاتحاد الأوروبي وفي عروضهما المختلفة للسياسة الداخلية - "الاشتراكية تنفذ بطريقة ديمقراطية" من كوربين، أو "دولة واحدة المحافظة" التي لن "تتراكم الديون" من جونسون.

وبعد أكثر من ثلاث سنوات من تصويت بريطانيا على مغادرة الاتحاد الأوروبي، ستحدد انتخابات 12 ديسمبر متى وكيف يحدث وحتى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وسخر جونسون من دعم كوربين لإجراء استفتاء جديد قال كوربين، إنه سيظل محايدًا فيه، في حين قال زعيم حزب العمل، إن تعهد رئيس الوزراء "بإنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" يعني في الواقع سنوات من المحادثات التجارية.

وقال جونسون في مناظرة تلفزيونية لهيئة الإذاعة البريطانية "لدينا متسع من الوقت لمواصلة بناء شراكة جديدة للتجارة الحرة، ليس فقط مع الاتحاد الأوروبي ولكن مع دول في جميع أنحاء العالم".

ولكن قاب كوربين، إن الأمر سيستغرق من الحكومة سبع سنوات للتفاوض على صفقة تجارية مع الولايات المتحدة، وقال إن الأعمال التجارية لا يمكن أن تعيش مع عدم اليقين بأن بريطانيا ربما لا تزال تترك الاتحاد الأوروبي دون اتفاق العام المقبل.

كما لأشارت استطلاعات الرأي إلى أن حزب جونسون الحاكم متقدم على حزب العمل.

وأظهر استطلاع أجري على قاعدة البيانات، أن المحافظين امتدوا قيادتهم قليلًا على حزب المعارضة إلى تسع نقاط، ارتفاعًا من ثماني نقاط في الأسبوع الماضي.

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كما وعد جونسون، الذي أعاد التفاوض بشأن صفقة انفصال جديدة مع الاتحاد الأوروبي في أكتوبر، بـ "إنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، وهو شعار كان يكرره باستمرار خلال حملته لمحاولة كسب مؤيدي حزب العمال الذين دعموا مغادرة الكتلة، وأولئك الذين يتغذون ببساطة حتى من المساومة السياسية حول هذه القضية.

ةصوت البريطانيون بأغلبية 52٪ -48٪ في عام 2016 لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن البرلمان عالق في طريق مسدود، إذا فاز جونسون بالأغلبية التي يقول إنه يحتاج إليها، فستغادر بريطانيا بحلول 31 يناير ثم تسعى لتأمين صفقة تجارية مع الكتلة بحلول نهاية عام 2020.

وحرصًا على توجيه ضربة، تضاعف كوربين من هجوم سابق على جونسون، واصفًا بوعوده لصفقة البريكسيت بالاحتيال وقال إن صفقته ستكون ببساطة بداية سنوات من "المفاوضات المؤلمة والوعود المكسورة".

ولوح زعيم حزب العمال بالوثائق التي كشف النقاب عنها في وقت سابق من اليوم، والتي قال إنها أظهرت أن صفقة الطلاق ستؤدي إلى تصريحات جمركية وعمليات تفتيش أمنية بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية، وهو تناقض مباشر مع تصريحات جونسون بأنها لن تخلق أي حواجز.

وقال كوربين "ماذا عن إظهار رئيس الوزراء درجة من الصدق بشأن الترتيبات التي اتخذها بالفعل مع أيرلندا الشمالية".

وقال جونسون، إن الوثيقة "هراء تام" وقال فريقه إنه يعتقد أنه نجح في الهجوم بنجاح.

وكلاهما تم تكليفهما بتهمة التحامل في أحزابهما، واستجوابهما بشأن مقاربتهم لخدمة الصحة العامة البريطانية المحبوبة وموقفهم من الأمن، بعد أسبوع من هجوم إرهابي آخر على العاصمة.

ولكن مع مرور أقل من أسبوع على الانتخابات، يبدو أن الكثير من الناس ما زالوا لم يحسموا أمرهم، بينما حافظ المحافظون على تقدمهم.

كما وصل الجنيه الإسترليني هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى له منذ عامين ونصف مقابل اليورو وأعلى مستوى في سبعة أشهر مقابل الدولار وسط توقعات بأن المحافظين سيفوزون في الانتخابات.

وقال كريس كورتيس، مدير البحوث السياسية في "YouGov": "بالنظر إلى أن المحافظين دخلوا في هذا النقاش في المقدمة، فإنهم يأملون في أن عدم وجود ضربة قاضية يعني أنهم يستطيعون الحفاظ على ذلك حتى يوم التصويت".