الوداد # صن داونز.. موسيماني يصف المباراة بـ”ديربي إفريقيا”

وصف بيتسو موسيماني مدرب فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، المباراة التي سيحل خلالها فريقه ضيفا مساء اليوم السبت، على الوداد الرياضي، بـ”ديربي إفريقيا”.

ونشر موسيماني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم السبت، صورة تجمعه بلاعب الوداد أيمن الحسوني، وتتضمن أيضا علم المغرب وجنوب إفريقيا، واصفا إيها بـ”الديربي الإفريقي”.

وتمثل مباراة اليوم، الصدام التاسع بين الفريقين في السنوات الأخيرة في دوري أبطال إفريقيا، علما أن الوداد حسم 4 مواجهات لصالحه، مقابل اثنتين لصان داونز، في حين انتهت مباراتين بلا غالب ولا مغلوب.

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وتدخل المباراة التي سيحتضنها المركب الرياضي محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، ضمن ثاني جولات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري الأبطال.

يذكر أن الفريق الأحمر عاد بتعادل إيجابي بهدف لمثله، الأسبوع الماضي، من الجزائر ضد اتحاد العاصمة، في الجولة الأولى للمجموعة، بينما تغلب صان داونز لحساب الجولة ذاتها على ضيفه بيترو أتليتيكو الأنغولي بثلاثية نظيفة.