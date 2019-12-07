كأس العالم للأندية.. ملعب خليفة الدولي يحتضن المباراة النهائية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم السبت، أن ملعب خليفة الدولي بقطر، سيحتضن 5 مواجهات في بطولة كأس العالم للأندية، التي تحتضنها الملاعب القطرية خلال الفترة ما بين 11 و22 دجنبر الجاري.

وأشار “فيفا”، أن الملعب المذكور سيكون مسرحا في 17 دجنبر لمباراة تحديد صاحب المركز الخامس في المونديال، ثم لقاء نصف النهائي الذي سيجمع بين فلامنغو البرازيلي، والمتأهل من لقاء الربع بين الترجي التونسي، والهلال السعودي.

ويحتضن ملعب خليفة الدولي أيضا مباراة المربع الذهبي الثانية يوم 18 من الشهر ذاته، ناهيك عن استضافته 3 أيام بعد ذلك، لمواجهة تحديد صاحب المركز الثالث، ثم المباراة الختامية للبطولة في اليوم نفسه.

ويأتي اختيار الاتحاد الدولي لملعب خليفة الذي يتسع لـ45 ألف و416 متفرجا، بعد أن تقرر تأجيل افتتاح ملعب المدينة التعليمية إلى بداية العام القادم.