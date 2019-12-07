سعاد حسن: لن آخذ أبدا مكان الممثلات-فيديو

قالت الفنانة سعاد حسن، إنها لم تأخذ في يوم من الأيام مكان الممثلات، معتبرة نفسها ضيفة لديهم، بعد انتقالها من الغناء إلى التمثيل.

وصرحت سعاد سعد، أثناء حضورها لأول مرة في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، أنها لن تأخذ أبدا مكانة الممثلات القديرات، في إشارة إلى انتقالها من الغناء إلى التمثيل، معتبرة نفسها ضيفة على الميدان.

وتمنت شعاد حسن أن تكون عمد حسن الجمهور في ميدان التمثيل، علما أنها ولجته بعد شهرتها في ميدان الغناء وتشبيه صوتها بالفنانة نعيمة سميح.