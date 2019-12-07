حسنية أگادير.. مباراة بارادو أول ظهور رسمي لـ”الجنرال” مع غزالة سوس

يخوض الإطار الوطني محمد فاخر، غدا الأحد، أول مباراة له على دكة بدلاء فريق حسنية أگادير، وذلك منذ التعاقد معه نونبر الماضي، خلفا للأرجنتيني ميغيل غاموندي.

وأعلن الفريق السوسي اليوم السبت، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن فاخر سيجلس للمرة الأولى على كرسي احتياط الحسنية، خلال اللقاء الذي سيجمعه بمضيفه بارادو الجزائري.

وتندرج المواجهة ضمن ثاني جولات المجموعة الرابعة لمسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، لتكون بذلك الظهور الرسمي الأول لـ”الجنرال” مع غزالة سوس.

وكان ممثل كرة القدم الوطنية في المسابقة القارية، تغلب في مباراته الأولى الأحد الماضي، على ضيفه إنييمبا النيجيري بهدفين دون مقابل، ليتربع بذلك على صدارة المجموعة، مستغلا التعادل السلبي لبارادو مع مضيفه سان بيدرو الإيفواري.