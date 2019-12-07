شفاعمرو: وقفة احتجاجية لمجموعة نساء القلعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بدعوة من مجموعة نساء القلعة، شارك العشرات في مدينة شفاعمرو اليوم، السبت، في الوقفة احتجاجية ضد العنف والجريمة، على خلفية قتل الطالب عادل خطيب يوم الأربعاء الماضي.

نظمت مجموعة نساء القلعة في شفاعمرو اليوم، السبت، وقفة احتجاجية ضد العنف، بجانب دوار عين عافية في المدينة، على خلفية جريمة قتل الطالب عادل خطيب قبل يومين.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية طلاب مدرسة الشاملة (ج) وعدد من أهالي شفاعمرو، كما حضر رئيس بلدية طمرة الذي أكد بكلمة له أن "رؤساء السلطات المحلية وأعضاء الكنيست لا يستطيعون وحدهم وبدون حراك شعبي وتكاتف شعبي لمواجهة آفة العنف"، ودعى أهالي شفاعمرو وباقي ابلدان لمقاطعة عائلات الإجرام وتجار السلاح والمخدرات".

وقفة احتجاجية في شفاعمرو (عرب 48)

كما تحدث باسم عائلة الفقيد العائلة الثكلى سعيد خطيب، ابن عم المرحوم عادل ومدير مدينة بلا عنف في بلدية شفاعمرو، مناشدا شباب المدينة بعدم السكوت عن حقهم في توفير الأمن والأمان لهم وقال:" من حقكم العيش بأمان والعودة لبيوتكم سالمين، وكل شخص مسؤول أن يتواجد اليوم بينكم ليحميكم".

وقالت الطالبة في مدرسة الشاملة (ج)، هديل سواعد، إنه "في ظل هذا المصاب الأليم جئنا من أسرة المدرسة مطالبين بتوفير الأمن والأمان يكفي عنف، ولا نريد للائحة ضحايا العنف أن تزداد في مجتمعنا".

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ومن جهتها قالت العضوة في مجموعة نساء القلعة، جومانة حاج علي، إن "هذا المصاب اليم نعزي بلدنا ومجتمعنا بأسره، بل نعزي أنفسنا، لأنه لا يمكن السكوت على هذا الوضع الذي وصلنا إليه، علينا كأمهات مراقبة أبناءنا الإصغاء لهم التعامل معهم بلطف ومسؤولية، وأن لا نسكت أمام أي أذى مهما بلغت بساطته، يوجد مسؤولين ممن يستطيعون التوجيه والمساعدة ونحن في مجموعة نساء القلعة نمد يد المساعدة لكل من يحتاج المساعدة والتوجيه، ممنوع الوقوف بشكل حيادي أمام كل ما يحدث جميعنا مسؤولون".

وقفة احتجاجية في شفاعمرو (عرب 48)

وأكدت المحامية حنان خطيب والتي تقدم برنامج توجيه في كيفية مناهضة العنف لمجموعة نساء القلعة بأنه علينا استغلال جميع الموارد والمؤسسات لتفعيل وتنظيم برامج لمواجهة العنف".

ومن جانبها قالت مديرة جمعية نما في شفاعمرو، ناهدة سمنية، أنّ "فادي شارك معنا في المؤتمر الأخير الذي عُقد في الجمعية لمناهضة العنف، شباب الجمعية في صدمة مما حدث" ودعت للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية الصامتة أمام دوار بلدية شفاعمرو اليوم الساعة الرابعة والنصف.