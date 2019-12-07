كريستيانو يعيش بداية فترة عصيبة مع يوفنتوس!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، مهدد بالخروج من حسابات مدرب الفريق، ماوريسيو ساري، في حال لم يستعد بريقه المفقود في أقرب وقت ممكن.

ويعيش رونالدو، بداية فترة عصيبة مع يوفنتوس، حيث أنه لا يقدم الأداء المنتظر منه ويهدر الكثير من الفرص، فضلًا عن غضبه الواضح من ساري الذي استبدله في مباراة ميلان بالكالتشيو، مما فجر غضب الدون وقتها.

وقالت صحيفة "ذا صن"، إن لعب كريستيانو رونالدو في تشكيلة يوفنتوس الأساسية بشكل مستمر أصبح مهددًا.

ونقلت الصحيفة عن ساري قوله "اللعب بثلاثة مهاجمين (رونالدو وهيغوين وديبالا) أمر صعب الآن بسبب خصائص هؤلاء اللاعبين".

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وأضاف ساري "لا يمكن منع ديبالا من اللعب في العمق، وفي نفس الوقت خصائص رونالدو ليست للعب في العمق بشكل كبير. يجب علينا اتخاذ بعض الاحتياطات من أجل حشد منطقة الجزاء بشكل أكبر".

وأفادت "ذا صن" بأن ديبالا يقدم أداء قويا من مباراة إلى أخرى رغم عدم حصوله على دقائق لعب كافية.

وأضافت أن المهاجم الآخر هيغوين يعد المُفضل لدى المدرب ماوريسيو ساري، وبالتالي قد يجد رونالدو نفسه على دكة البدلاء، بسبب اعتماد ساري على الثنائي ديبالا وهيغوين.