شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام يتحدث عن التوعية في البرنامج والان مع التفاصيل

السبت 7 ديسمبر 2019 كشف مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين صالح العقيلي ، عن ماذا تعني التوعية في الجانب الوطني. Advertisements وقال"العقيلي" في حواره لـ "اليمن العربي"، إن التوعية تعني لنا في البرنامج الوطني، والمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام أهمية كبيرة، فجانب التوعية هو توعية المواطنيين من مخاطر الألغام، للتقليل من خسائر المدنيين أثناء عملية التطهير وعند عودة النازحين إلى منازلهم.

وأضاف بانه على المواطن أيضا إبلاغ فرق البرنامج عن الأماكن التي تحتوي على ألغام والأماكن المشبوهه.

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