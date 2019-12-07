- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام يتحدث حجم المساعدات المقدمة والان مع التفاصيل
السبت 7 ديسمبر 2019
تحدث مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين صالح العقيلي ، عن الجهد الخارجي لإظهار مشكلة الألغام وحجم المساعدات المقدمة والجهات المانحة.
وقال في حواره الخاص لــ "اليمن العربي، إن الجهود التي يقوم بها البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، جهود طيبة، وتهتدف إلى استمرارية العمل في عملية نزع الألغام.
وأضاف بأنهم شاركوا في أكثر من ست مؤتمرات دولية في عامين، والتي تهدف في استمرارية الدعم للبرنامج ، واظهار حجم المشكلة أمام الرأي العالمي والمنظمات والدول الشقيقة والصديقة.
وأكد بأنه تم عرض المشكلة التي يتعرض لها المدنيين، وعرض أنواع الألغام التي تعرض لها المدنيين من قبل مليشيا الحوثي.
وعن حجم المساعدات قال بأن كانت تعطي للمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، وبعد مشكلة 2011 تعرض وما تلاها تعرض المركز التنفيذي في تغير كثير في آلاية عمل الإدارة وأصبح الدعم يعطي للمشروع الانمائي للأمم المتحدة الذي يدعم المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
وقال بأن هناك دول عديدة تدعم البرنامج من خلال المشروع الانمائي ومنها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمات انسانية عديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام يتحدث حجم المساعدات المقدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.